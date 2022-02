La pelea Adame vs Trejo por fin podría concretarse

Una de las rivalidades más polémicas de la televisión mexicana, Adame vs Trejo, vuelve a estar en boca de todos, luego de que el cazafantasmas retara de nueva cuenta al actor y conductor a una pelea; este último aceptó.

Luego de la más reciente riña que protagonizó Alfredo Adame, en el que se le ve discutiendo y forcejeando con una pareja en plena vía pública, el ex candidato a diputado federal fue criticado en redes sociales, donde se puso en duda su supuesto entrenamiento en artes marciales.

Jajaja 🤣 las pataditas que tira el Alfredo Adame. 😜🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Fd1tn1UlZV — Denise Ramos 👠 (@deniseramosm) January 25, 2022

Carlos Trejo se unió a las críticas y aprovechó para burlarse de Adame llamándolo “cobarde de porquería”, además de ofrecer apoyo a la pareja del video. Ahora, Carlos Trejo anunció en un programa de espectáculos que está dispuesto a pagar 250 mil pesos a Adame para que acepte la pelea.

“Lo digo públicamente, yo le ofrezco 250 mil pesos en efectivo si se sube a pelear conmigo”, sostuvo Trejo.

Ante estas declaraciones, Alfredo Adame se pronunció al respecto y aceptó el desafío de Carlos Trejo, asegurando que quitaría la orden de restricción que tiene contra el cazafantasmas para poder llevar a cabo la pelea.

“Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo. Le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo”, dijo Adame para un programa de espectáculos.

El ex peleador de lucha libre, Alberto del Río, no perdió el tiempo y ofreció algunas facilidades para que la pelea Adame vs Trejo pudiera concretarse de una vez por todas.

“Yo ya tengo la sede para realizar esta pelea que toda la gente quiere ver entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, la ciudad Monterrey, Nuevo León en el Estadio Sultanes de Monterrey. Tengo firmado a Carlos Trejo, me aventé 10 días tratando de buscar a Alfredo Adame que ya por fin pudimos entrar en pláticas para realizar esto, solamente quiero comprometerlo públicamente”, aseguró del Río.

Adame vs Trejo, una rivalidad de más de 17 años

El conflicto entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es una de las más longevas en la televisión mexicana. A pesar de que no se sabe concretamente cuándo empezó el odio entre estos dos personajes, su disputa ha regalado momentos memorables.

Uno de ellos fue en 2019, cuando ya habían acordado una pelea arriba del cuadrilatero y en una conferencia de prensa Trejo arrojó de forma inesperada una botella de agua al rostro de Alfredo Adame, dejando una herida en la ceja del conductor que provocó la cancelación de la pelea.

