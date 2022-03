La Academia evalúa medidas contra Will Smith, ¿podrá retirarle el Oscar?

La Academia, entidad que organiza los premios Oscar, está evaluando qué medidas tomar respecto al escándalo ocurrido en la gala del pasado domingo 27 de marzo. El bofetón de Will Smith a Chris Rock es un hecho inédito, y podrían retirarle el premio a Mejor Actor.

El incidente de violencia ocurrido en los Oscar

El humor en la gala de los premios Oscar, está siempre presente. Los actores y actrices que están sentados en la primera fila, suelen ser el blanco preferido de las bromas de los presentadores. Sin embargo, muchas veces el tono y tipo de humor, pueden ofender a los nominados.

Esto fue lo que ocurrió con Will Smith quien se sintió profundamente ofendido por un chiste sobre su esposa Jada Pinkett, quien sufre de una condición médica llamada alopecia.

BRIAN SNYDER/REUTERS Will Smith golpea a Chris Rock.

Cuando Chris Rock hizo un chiste sobre su cabeza rapada, el actor nominado por Rey Richard: Una familia ganadora, se levantó de su asiento, y en un hecho sin precedentes en la historia de los premios, abofeteó en la cara al comediante.

¿La Academia puede retirarle el premio a Will Smith?

Las repercusiones no han cesado, y toda la audiencia de los Oscar tiene una opinión al respecto de lo que sucedió. Muchos defienden a Will, ya que consideran que el chiste era realmente de muy mal gusto y ofensivo. Otros creen que a pesar de esta ofensa, la bofetada no estaba justificada.

El actor, que luego se llevó el premio por su interpretación en el film, ya pidió disculpas en sus redes sociales. Sin embargo, la Academia evalúa tomar medidas, y entre ellas, ha trascendido la posibilidad de retirarle el premio.

Esta entidad dijo que está investigando la agresión y que “no tolera la violencia de ninguna forma”. Sin embargo, aún no han trascendido los castigos puntuales que se la aplicarán a Will Smith.

De retirarle el Oscar sería la primera vez que sucede en la historia de los premios. Si nos remitimos a los códigos de conducta de la Academia, “los miembros deben comportarse éticamente defendiendo los valores de la Academia de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomente la creatividad”.

“La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por motivos de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad.”, agrega. Se trata de un código ambiguo para esta situación, donde ambas partes creen que se ejerció violencia; por un lado, simbólica, de parte del comediante Chris Rock y por el otro, física por parte de Will.

Por el momento solo resta esperar para conocer cómo actuará la Academia. Si bien no es lo más probable retirarle el Oscar, si caben esperar otras medidas contra Will Smith como, por ejemplo, que deje de formar parte de la Academia o que no se le invite a futuros actos.

