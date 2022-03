Will Smith se disculpa con Chris Rock: “mi comportamiento fue inaceptable”

A través de su cuenta de Instagram, Will Smith ofreció una disculpa pública al comediante Chris Rock por haber reaccionado de manera violenta en la ceremonia de los Premios Oscar.

El ahora ganador de un Oscar como mejor actor, reconoció que estaba fuera de lugar, toda vez que su comportamiento inaceptable e inexcusable.

Sin embargo argumentó que las bromas sobre él puede aceptarlas, pero no sobre la condición médica de su esposa Jada, lo cual dijo es demasiado y por ello reaccionó emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

Aunado a ello, reiteró que la violencia en todas sus formas es destructiva, de ahí que su comportamiento fue “inaceptable e inexcusable”.

Will Smith se disculpó nuevamente con la Academia y el personal que hace posible la entrega de los premios.

Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros.

¿Will Smith puede perder el Oscar por golpear a Chris Rock?

A través de un breve comunicado, los organizadores de los Premios Oscar dijeron no aprobar la violencia en ninguna de sus formas, pero no dejó claro que le retirará o no a Will Smith la estatuilla que recibió minutos después de haber abofeteado al comediante Chris Rock durante la ceremonia de premiación.

Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94 edición de los Premios de la Academia, que merecen en este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine en todo el mundo.

De acuerdo al código de ética de La Academia, los miembros deben comportarse éticamente defendiendo los valores de respeto a la dignidad humana, inclusión y un entorno que fomente la creatividad.

En este sentido, tanto Will Smith como Chris Rock, violentaron dicho código, pero aún no hay una postura oficial de parte de La Academia.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

lmo