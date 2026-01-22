inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Ratifican a Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados

El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Oscar 2026 por su trabajo en la adaptación de Frankenstein.

Videos,
Pop

Por:  Adriana Pacheco

Guillermo del Toro podría llevarse a casa un nuevo par de estatuillas luego de que fuera nominado en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Película.

La entrega de premios se realizará el próximo 15 de marzo, cuya ceremonia se transmitirá por Azteca 7. La película Frankenstein cuenta con nueve nominaciones en total.