Frankenstein en los Oscar 2026: Guillermo del Toro entre los nominados
El cineasta mexicano Guillermo del Toro está en la lista de nominados a los Oscar 2026 por su trabajo en la adaptación de Frankenstein.
Guillermo del Toro podría llevarse a casa un nuevo par de estatuillas luego de que fuera nominado en las categorías de Mejor Guión Adaptado y Mejor Película.
La entrega de premios se realizará el próximo 15 de marzo, cuya ceremonia se transmitirá por Azteca 7. La película Frankenstein cuenta con nueve nominaciones en total.