Muere Valentino Garavani, leyenda de la alta costura y creador del icónico “rojo Valentino”

El mundo de la moda está de luto. Valentino Garavani , uno de los grandes genios de la alta costura del siglo XX, falleció este lunes 19 de enero a los 93 años de edad en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos.

Con su muerte se cierra una era marcada por el glamour, la artesanía extrema y una visión estética que definió durante décadas el ideal de elegancia internacional.

Valentino estaba retirado desde 2008, pero su legado continuó vivo a través de la maison que fundó y que siguió evolucionando con nuevas direcciones creativas. Su influencia no solo se mantuvo en las pasarelas de París o Roma, sino también en las alfombras rojas más importantes del mundo, donde su inconfundible sello siguió siendo sinónimo de sofisticación.

¿Quién fue Valentino Garavani y por qué marcó la historia de la moda?

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Italia . Desde muy joven mostró una inclinación natural por la moda, pasión que lo llevó a formarse en París, en instituciones clave de la alta costura. Ahí aprendió de figuras fundamentales como Cristóbal Balenciaga y Guy Laroche, antes de regresar a Roma para fundar su propio atelier a finales de los años cincuenta.

En 1960, junto con Giancarlo Giammetti —su socio y compañero de vida— creó la Maison Valentino. A partir de entonces, su nombre se volvió habitual entre la élite política, social y cultural.

Jackie Kennedy fue una de sus musas más emblemáticas, al igual que Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y, años después, la princesa Diana.

Uno de sus mayores aportes fue la creación del célebre “rojo Valentino”, un tono vibrante que debutó en su primera colección de alta costura en 1962 y que se convirtió en una constante de la firma. Ese color terminó por ser un símbolo de poder, feminidad y éxito, especialmente en Hollywood.

Su legado con Valentino

Tras su retiro, la casa continuó bajo la dirección de diseñadores como Maria Grazia Chiuri y Pierpaolo Piccioli, más recientemente Alessandro Michele, quien asumió el reto de reinterpretar el ADN de Valentino sin perder su esencia.

Valentino Garavani deja una herencia creativa que trasciende generaciones. Su nombre ya es parte de la historia universal de la moda, además su visión —marcada por la belleza atemporal y la excelencia artesanal— seguirá influyendo en la industria durante muchos años más.

