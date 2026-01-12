¡Atención amantes del anime! Se estrena la parte final de Fire Force y promete cerrar de una manera épica
Omar Martínez nos habla sobre los estrenos más recientes en el mundo del anime y los videojuegos; están de vuelta Fire Force y Hell’s Paradise: Jigokuraku
El mundo del anime se detuvo por el estreno del final de Fire Force el pasado 9 de enero, con una animación que promete cerrar de una manera épica.
Además, Gabimaru regresó en la segunda temporada de Hell’s Paradise: Jigokuraku, manteniendo la brutalidad y el estilo visual que tanto amamos.