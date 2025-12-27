¡De Mocorito para Springfield! Los Tigres del Norte llegan a ‘Los Simpson’ con nuevo corrido

La icónica banda mexicana Los Tigres del Norte, referente indiscutible de la música regional y los corridos, dará un paso inesperado al integrarse al universo de la famosa serie animada 'Los Simpson'. Este cruce cultural une a dos fenómenos populares que, desde distintos ámbitos, han marcado a varias generaciones.

La participación del grupo representa un reconocimiento a su influencia dentro y fuera de la comunidad latina. 'Los Simpson', conocidos por satirizar la realidad y abrir espacio a referencias culturales de todo el mundo, suman así a una de las agrupaciones más emblemáticas de la música en español.

Canción de Los Tigres del Norte en 'Los Simpson'

Los Tigres del Norte saldrán en 'Los Simpson' con la canción llamada 'El Corrido de Pedro y Homero'.

El anuncio fue acompañado por una imagen de la agrupación al puro estilo de Springfield y a 'Homero' con un sombrero de mariachi junto al 'Hombre Abejorro'. Lliderados por Jorge Hernández, conocido como 'El Tigre Mayor', tocan juntos en el escenario.

¿Dónde ver a Los Tigres del Norte en 'Los Simpson'?

El estreno será este domingo a través de FOX.

"Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson. @tigresdelnorte interpretan 'El corrido de Pedro y Homero' este domingo por FOX", anunció la cuenta oficial de la serie en X.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. 🎶 🇲🇽 @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

