Muere a los 65 años, Perry Bamonte, guitarrista de The Cure

Perry Bamonte , guitarrista de The Cure falleció a los 65 años, así lo dio a conocer la banda a través de su sitio web donde destacó que fue parte vital de la agrupación, además, lo recordaron como un hombre tranquilo, intenso, intuitivo y sumamente creativo.

Muere a los 65 años el músico Perry Bamonte

The Cure dio a conocer a través de su página que su amigo y compañero Perry Bamonte falleció a los 65 años después de una breve enfermedad. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte exacta del músico y la banda afrontará su duelo en privado.

Es con enorme tristeza que confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda, Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en casa durante Navidad publicó la banda en su página web.

Perry Bamonte, un músico intenso y enormemente creativo

Perry Archangelo Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres y se convirtió en miembro de The Cure en 1984 y hasta 1989. Posteriormente en 1990 se dedicó de lleno a la banda tocando la guitarra, el bajo de seis cuerdas y el teclado en The Wish, Wild Mods Swings, Bloodflowers y más.

Además realizó más de 400 espectáculos durante 14 años. En 2022 se reunió con The Cure para tocar en 90 conciertos culminando con el concierto de A Lost World en Londres el 1 de noviembre de 2024.

The Cure había anunciado una gira por Reino Unido y Europa en 2026 y la participación en festivales en el Isle Of Wight Festival , Primavera Sound Barcelona , Rock Werchter , Open'er , Øya y Rock En Seine .

