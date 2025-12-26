Hallan muerta a Imani Smith, actriz de El Rey León; su pareja es el principal sospechoso

La actriz Imani Dia Smith , quien dio vida al personaje de Nala en la obra musical El Rey León murió, el hecho ha causado conmoción entre la comunidad actoral pues el principal sospechoso del crimen es su novio.

Muere actriz de El Rey León

A través de un comunicado , la Oficina administrativa del condado de Middlesex, Nueva Jersey indicó que el pasado 21 de diciembre pocos después de las 9 de la mañana se realizó una llamada al 911 para reportar un apuñalamiento.

Cuando las autoridades arribaron al lugar de los hechos, encontraron a Imani Smith de 26 años con heridas de arma blanca por lo que de inmediato la trasladaron a un hospital pero desafortunadamente no sobrevivió.

Detienen al novio a Imani Smith

De acuerdo con el informe se procedió a arrestar a Jordan D. Jackson Small de 35 años quien era pareja de la actriz. El acusado esta a la espera de un juicio y se le señala por asesinato en primer grado y por poner en riesgo el bienestar de un menor en segundo grado, por posesión de arma con propósito ilícito en tercer grado y por posesión ilícita de arma en cuarto grado.

La familia de la actriz abrió una campaña en la plataforma de GoFundMe para pagar los gastos funerarios y brindar apoyo económico al hijo de la actriz que tiene 3 años.

¿Quién era Imani Dia Smith?

Imani Dia Smith saltó a la fama por interpretar a Nala en El Rey León entre el 27 de septiembre de 2011 y el 23 de septiembre de 2012. El musical esta basado en la película animada de Disney y se estrenó en Broadway en 1997.

La producción ha sido vista por más de 110 millones de personas en mas de 100 ciudades de 21 países y se ha traducido en varios idiomas.

