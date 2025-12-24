“Palomita de maíz, mi niño precioso": Con tiernas fotos, Natalia Lafourcade confirma que ya es mamá

Con un emotivo mensaje y unas tiernas imágenes, Natalia Lafourcade anunció el nacimiento de su primer hijo. A los 41 años, la multipremiada artista atraviesa una de las etapas más importantes de su vida personal.

Este martes, la cantante publicó varias imágenes sobre el proceso y con su pareja, el realizador mexicano‑venezolano Juan Pablo López‑Fonseca, acompañadas del texto: "Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas".

Sus más de dos millones de seguidores la felicitaron y le manifefstaron los mejores deseos para ella y su bebé.

En su mensaje, Lafourcade optó por no compartir detalles como el nombre o el sexo del bebé y se enfocó únicamente en manifestar la alegría que le provoca este nuevo capítulo en su vida. La llegada de su hijo coincide con un momento de gran movimiento profesional para la cantante, quien recientemente dio a conocer una próxima gira por distintos países de Latinoamérica.

¿Quién es el esposo de Natalia Lafourcade?

Juan Pablo López Fonseca, pareja de la artista, se ha caracterizado por mantenerse alejado del foco mediático. De origen venezolano y nacido en 1985, se formó como productor audiovisual tras estudiar Artes y Ciencias Liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas.

Desde que se estableció en la Ciudad de México en 2016, ha impulsado su trayectoria profesional en el sector de la producción, donde creó la empresa Elefante y ha colaborado en distintos proyectos relevantes. Entre los más destacados se encuentran varios videoclips de Natalia Lafourcade, como Hasta la raíz, trabajo que le valió una nominación al Grammy Latino.

