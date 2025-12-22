Bad Bunny y J Balvin se dan un abrazo y cantan juntos “La Canción”

Los diferentes conciertos de Bad Bunny estuvieron llenos de sorpresas, pero sin duda el cierre de "Debí Tirar Más Fotos World Tour" en México fue uno de los más icónicos, ya que en el escenario se limaron asperezas y se vivió la unión de dos géneros que han marcado la música urbana con la aparición de J Balvin.

Y es que el cantante colombiano interpretó codo a codo con Bad Bunny "La Canción", melodía que lanzaron en conjunto en agosto de 2019 como parte del álbum colaborativo OASIS, el cual alcanzó la posición número uno tanto en el mercado latino como estadounidense.

¿Por qué se pelearon Bad Bunny y J Balvin?

La polémica o mejor dicho "supuesta" pelea entre Bad Bunny y J Balvin se remonta a octubre de 2023 tras el lanzamiento de 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana, cuya letra señala "Mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin". De acuerdo con los fans, este mensaje era directo para el intérprete de "Mi Gente" tras su postura dentro de la industria.

Aunque J Balvin dijo en ese momento no encontrar razón para el ataque, los fans atribuyeron dicho motivo al boicot que promovió para los Latin Grammy y la pelea que tuvo con Residente, quien le dio un duro golpe con "BZRP Music Session #49".

"Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción" 🎤💔 J Balvin (@JBALVIN) fue el invitado sorpresa en el concierto del domingo en CDMX de Bad Bunny (@sanbenito)



🎥: Redes sociales pic.twitter.com/puXVbPgfkA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 22, 2025

¿Cómo fue la reconciliación de Bad Bunny y J Balvin?

"Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa, porque nos lleva a los latinos por el mundo entero...para mí es un honor compartir contigo y también quiero agradecerte porque me has enseñado mucho. Gracias me inspiraste mucho...Hoy quiero decirte que te admiro, que te quiero a ti y a tu familia, que Dios lo bendiga, que el pasado es pasado y ya somos hombres, hemos madurado. Te deseo lo mejor", dijo J Balvin.

Por su parte, Bad Bunny mencionó que la aparición de J Balvin estaba planeada, después de analizar el momento y lugar correctos y al final se decidió que iba a ser en México, debido a la gran aceptación del público. "Te respeto mucho, te quiero mucho, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé".

¿Cómo reaccionó México a la reconciliación?

A pesar de la polémica, J Balvin fue recibido con los brazos abiertos por parte del público mexicano y en más de una ocasión fue ovacionado, marcando el regreso del cantante colombiano.

