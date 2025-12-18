Sin ser familia directa, demanda en EUA asegura que hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley

Una demanda en Estados Unidos provocó polémica al afirmar que el hijo menor de John Travolta no sería biológicamente suyo ni de su esposa fallecida, Kelly Preston, sino que tendría un vínculo genético con la familia de Elvis Presley.

La versión aparece en documentos legales recientes y ha causado revuelo por involucrar a figuras históricas de Hollywood .

¿Por qué el hijo de John Travolta tendría vínculos con Elvis Presley?

De acuerdo a TMZ , el señalamiento forma parte de una demanda presentada por Brigitte Kruse, exsocia de negocios de Priscilla Presley , contra Navarone Garibaldi, hijo de Priscilla, por un presunto incumplimiento de contrato.

Aunque el conflicto es de tipo comercial, el expediente incluye declaraciones que rápidamente llamaron la atención pública.

Kruse afirma que Travolta y Preston no pudieron tener hijos de forma biológica y que, por esa razón, recurrieron a óvulos de la familia Presley para concebir a su hijo menor, quien actualmente tiene 15 años.

TMZ compartió algunas imágenes del expediente de la demanda|TMZ

El supuesto papel de Riley Keough en la familia Travolta-Preston

Según la demanda, primero se habría considerado utilizar óvulos de Lisa Marie Presley, hija de Elvis, pero esa opción fue descartada. Posteriormente, siempre de acuerdo con la versión de Kruse, Riley Keough —hija de Lisa Marie y nieta del Rey del Rock and Roll — habría accedido a proporcionar sus óvulos.

A cambio, Riley habría recibido un automóvil y un pago de entre 10 mil y 20 mil dólares. Es importante mencionar que, hasta ahora, no existe evidencia pública que confirme estas afirmaciones más que la declaración en la demanda.

Mensajes y notas incluidos en el expediente

Los documentos judiciales incluyen supuestas notas escritas a mano y mensajes de texto donde el menor es mencionado como “bisnieto” de Priscilla Presley.

Elvis Presley: el hombre que encendió al mundo con el rock and roll

Kruse asegura que esta información le fue compartida por Michael Lockwood, exesposo de Lisa Marie Presley, quien atravesaba una situación económica complicada.

También se menciona que Lockwood habría intentado usar esta versión para obtener beneficios económicos, aunque todo forma parte del relato presentado en la demanda.

La respuesta de Priscilla Presley

Los abogados de Priscilla Presley rechazaron las acusaciones y las calificaron como falsas, ofensivas y sin relación con el caso principal. Señalaron que se trata de un intento por presionar y dañar a la familia, por lo que aseguraron que responderán legalmente.

Hasta el momento, John Travolta no ha hecho declaraciones públicas. El caso sigue en proceso y, como ocurre en estos juicios, será un tribunal el que determine qué versiones tienen sustento legal y cuáles no.

