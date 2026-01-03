Yolanda Andrade y las enfermedades que la han alejado de los medios
Yolanda Andrade enfrenta enfermedades degenerativas sin cura tras un aneurisma, con secuelas físicas que han limitado su presencia en televisión.
Yolanda Andrade ha revelado que padece dos enfermedades incurables que afectan progresivamente su salud.
- Aneurisma cerebral y secuelas: Su salud se deterioró desde 2023 tras sufrir un aneurisma cerebral, lo que desencadenó secuelas como dificultad para hablar y movilidad.
- Afectaciones en motricidad y habla: Las condiciones que enfrenta le han generado problemas para moverse, hablar y tolerar luces fuertes, lo que complica su trabajo en televisión.
- Hospitalizaciones recientes: Ha sido hospitalizada por recaídas y complicaciones de su estado médico, lo cual limita su vida pública.
- Ausencia en TV: Debido a su salud y al tratamiento que requiere, ha estado alejada de la pantalla y del ojo público, regresando ocasionalmente con apariciones limitadas.
