Yolanda Andrade y las enfermedades que la han alejado de los medios

Yolanda Andrade ha revelado que padece dos enfermedades incurables que afectan progresivamente su salud.

Aneurisma cerebral y secuelas : Su salud se deterioró desde 2023 tras sufrir un aneurisma cerebral, lo que desencadenó secuelas como dificultad para hablar y movilidad.

: Su salud se deterioró desde 2023 tras sufrir un aneurisma cerebral, lo que desencadenó secuelas como dificultad para hablar y movilidad. Afectaciones en motricidad y habla : Las condiciones que enfrenta le han generado problemas para moverse, hablar y tolerar luces fuertes, lo que complica su trabajo en televisión.

: Las condiciones que enfrenta le han generado problemas para moverse, hablar y tolerar luces fuertes, lo que complica su trabajo en televisión. Hospitalizaciones recientes : Ha sido hospitalizada por recaídas y complicaciones de su estado médico, lo cual limita su vida pública.

: Ha sido hospitalizada por recaídas y complicaciones de su estado médico, lo cual limita su vida pública. Ausencia en TV: Debido a su salud y al tratamiento que requiere, ha estado alejada de la pantalla y del ojo público, regresando ocasionalmente con apariciones limitadas.

