¡El mexicano más guapo! Emmanuel Macías gana el certamen Mr. Teen Grand International 2025 en Brasil

“Me llevo conmigo historias que me han marcado, raíces que me sostienen, conexiones que me han enseñado el valor de la comunidad, y el amor que me ha impulsado a seguir adelante en los días más difíciles. Me llevo el sabor de México: su fuerza, su alegría, su lucha constante y su inmenso corazón”, se lee en la publicación de Emmanuel.