Dónde está ahora y qué hace Erik Per Sullivan, el actor que rechazó volver a ser ‘Dewey’ en ‘Malcolm el de en medio’

Erik Per Sullivan , recordado por interpretar a Dewey en la exitosa serie Malcolm el de en medio, ha despertado el interés del público tras el anuncio del revival de la comedia. Aunque gran parte del elenco original regresará, el actor no participará en esta nueva etapa. La razón: Sullivan se retiró definitivamente de la actuación hace más de una década.

Erik Per Sullivan se alejó del medio artístico y no regresará como Dewey

Luego del final de Malcolm el de en medio en 2006, Erik Per Sullivan apareció en algunos proyectos. Participó en la serie infantil Come on Over y prestó su voz en la película animada Arthur y los Minimoys. Sin embargo, en 2010 decidió poner fin a su carrera en el entretenimiento. Desde entonces, ha evitado entrevistas, apariciones públicas y reuniones del elenco.

Según declaraciones recientes publicadas en la BBC, de Jane Kaczmarek, quien interpretó a Lois en la serie, Sullivan no solo dejó de actuar por completo, sino que también se enfocó en una nueva pasión: la literatura. Actualmente, estudia en una prestigiosa universidad estadounidense y se especializa en literatura victoriana.

¿Quién interpretará a Dewey en el revival de ‘Malcolm el de en medio’?

El revival de Malcolm el de en medio será producido por Disney+ y contará con la mayoría del elenco original, incluyendo a Frankie Muniz, Justin Berfield, Bryan Cranston y Christopher Masterson. Sin embargo, debido al retiro de Sullivan, el personaje de Dewey será interpretado por el actor Caleb Ellsworth-Clark.

Además de Dewey, el nuevo proyecto incluirá a los personajes de Jamie, interpretado por Anthony Timpano, y Kelly, el hermano menor que fue insinuado en el final de la serie original. También se integrarán nuevos personajes, como Leah, la hija no binaria de Malcolm, interpretada por Keeley Karsten, y su pareja, interpretada por Kiana Madeira.

Mientras la nostalgia revive con el regreso de la familia Wilkerson, la ausencia de Dewey marcará un cambio importante, aunque entendible, en esta nueva etapa del show.

A sus 33 años, Erik Per Sullivan ha optado por una vida privada y alejada del ojo público. Su decisión de no regresar a la actuación ha sido respetada por sus excompañeros de reparto, quienes han destacado su valentía al elegir un camino distinto.

