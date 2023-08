Cuál es el apellido de la familia de Malcolm in the Middle

Estrenada en el año 2000, Malcom in the Middle se convirtió en una de las series más famosas de todos los tiempos. Con un Bryan Cranston (Hal) lejos de tener la experiencia para ser Walter White en Breaking Bad o Jane Kaczmarek (Lois) a años luz de su gran papel en El kid celestial, este programa consiguió encajar en el gusto de los televidentes. Sin embargo, a pesar de que ya han pasado 23 años desde su creación, muy pocos conocen los apellidos de Francis, Malcom, Dewey y Reese.

Y es que tampoco es que toda la culpa sea de los televidentes, pues no era muy común que se mencionara el apellido de la familia . Durante los 151 capítulos dentro de las 7 temporadas que se grabaron, este dato no fue tan visible, incluso ni cuando Frankie Muniz (Malcom) competía en la escuela o Lois portaba su gafete del supermercado.

Sin embargo, el misterio quedó resuelto gracias a una escena donde participa Christopher Masterson (Francis) mientras está internado en la escuela militarizada Marlin. En dicha toma, el mayor de los hermanos está teniendo una intensa llamada telefónica con Lois y en su uniforme se logra percibir el apellido ‘Wilkerson’.

¿Cuál era la enfermedad que padecía Hal en Malcom in the Middle?

Además del secreto del apellido, dentro de Malcom in the Middle se toca poco sobre la enfermedad que padece Hal, ya que, aunque es muy evidente, no se hace énfasis a su padecimiento. Según información revelada por los creadores de la serie, el patriarca de los Wilkerson sufre del trastorno obsesivo-compulsivo.

En varias ocasiones, Hal se empeñó en realizar actividades que lo llevaban al límite, un claro ejemplo fue cuando se obsesionó con el patinaje, pintar en su cochera, jugar beisbol con una máquina que estuvo a pinto de matarlo o cuando quiso engordar a Lois en su embarazo .

