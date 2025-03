‘Hope on the Stage Tour’ en CDMX: Así fue la presentación de j-hope en el Palacio de los Deportes

La noche del pasado domingo 23 de marzo, j-hope, miembro de BTS, se presentó en la Ciudad de México (CDMX) como parte de su esperado Hope on the Stage Tour. El Palacio de los Deportes fue el escenario de un espectáculo sin igual, donde el artista desbordó energía, pasión y una conexión profunda con el público mexicano .

¿Cómo fue el concierto de j-hope en la CDMX?

Con una producción impresionante y una audiencia entregada por completo, la primera fecha de este tour en CDMX se convirtió en un evento que los fans de BTS nunca olvidarán.

El show de j-hope se destacó no solo por su increíble presencia en el escenario, sino también por la fuerte respuesta del público, que lo hizo sentir como si el concierto lo hubieran creado ellos mismos.

Durante su actuación, j-hope no ocultó su asombro y emoción, destacando lo increíble que había sido la noche: “Esta noche siento que el concierto lo hicieron ustedes”, expresó el artista.

El espectáculo del Hope on the Stage Tour comenzó con una poderosa introducción de temas del álbum Jack in the Box, creando una atmósfera única en el escenario, con luces rojas intensas y fuegos artificiales.

Canciones como “What If…”, “Arson” y “MORE” mostraron un j-hope introspectivo y audaz, mientras el público coreaba las letras con fuerza. La energía fue tan alta que la respuesta del público superó las expectativas, convirtiendo el Palacio de los Deportes en un lugar lleno de emoción compartida.

A medida que avanzaba el concierto, j-hope llevó a los presentes a una experiencia más íntima con canciones como “On the Street” y “lock / unlock”, dejando en claro que, además de ser un increíble rapero y bailarín, tiene una conexión emocional profunda con su audiencia.

El momento en que interpretó “Trivia 起: Just Dance” fue especialmente conmovedor, pues mostró su lado más vulnerable y agradecido con los fans por su apoyo.

Visiblemente conmovido, j-hope expresó: “Cuando les digo esto, no es una broma, estos momentos nunca los olvidaré y siempre los guardaré en mi corazón.”

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la interpretación de “Chicken Noodle Soup”, su colaboración con Becky G. Los fans mexicanos cantaron cada palabra, impresionando a j-hope tanto que se quitó los audífonos para disfrutar plenamente de la energía latina del público.

El concierto culminó con una explosión de colores y una interpretación llena de esperanza con temas como “Hope World” y “Future”, donde j-hope reafirmó su mensaje de perseverancia y empatía.

