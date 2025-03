El impacto de la muerte del actor Luke Perry en la vida de Leonardo DiCaprio

El reciente estreno del documental I Am Luke Perry , producido en honor al recordado actor de Beverly Hills 90210, destaca el impacto de su legado en la industria. Uno de los testimonios más emotivos es el de Leonardo DiCaprio, quien rememora su experiencia compartiendo set con Perry y la profunda admiración que sigue sintiendo por su colega.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Así fue como Luke Perry influyó en la vida de Leonardo DiCaprio

A través de una serie de testimonios hechos por amigos y colegas, fue como se le dio estructura al documental de Luke Perry, que incluyó una participación especial de Leonardo DiCaprio, quien trabajó con él en Once Upon a Time in Hollywood, la última película que hizo antes de su muerte en 2019.

En sus declaraciones, el protagonista de Titanic admitió que la personalidad de su compañero le parecía alucinante, en especial porque siguió de cerca su trayectoria profesional.

“Me impresionó inmediatamente su amabilidad. Nací y crecí en Los Angeles, y trabajé en esta industria durante toda mi vida. Lo que en muchos sentidos ha influido en la persona que soy”, explicó.

Asimismo, el ganador del Oscar a Mejor Actor señaló que este sentimiento en parte se dio gracias a que siguió de cerca la trayectoria de Perry, por lo que el haber tenido la oportunidad de trabajar con él se convirtió en una experiencia que atesora gratamente.

Getty Images La trayectoria de Luke Perry era admirada por Leonardo DiCaprio

“Crecí con él en 90210 (Beverly Hills), admirándolo como literalmente el tipo más genial de la Tierra. Y honestamente, cuando estaba en el set, estaba deslumbrado. Pudimos sentarnos y charlar. No podría haber sido un humano más maravilloso. Es una pérdida realmente trágica”, dijo DiCaprio, mostrando que sigue lamentando lo que pasó con el actor.

¿De qué murió Luke Perry?

Luke Perry falleció a causa de un derrame cerebral, suceso que tuvo lugar el pasado 4 de marzo de 2019. Al momento de morir, el protagonista de “Buffy, la cazavampiros” tenía 52 años de edad y hasta antes de su hospitalización no se sabía sobre algún problema de salud que pudiera haber alertado sobre este episodio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.