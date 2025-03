Gundam GquuuuuuX: Regresa el legado de la acción y se adentra a las nuevas generaciones

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury fue un éxito, a mucha gente que le gusta el anime le encantó, yo creo que están repitiendo esa fórmula, pero ahora apoyados de un estudio que lleva décadas haciendo increíbles peleas de mechas como es Evangelion. Esta es todavía una versión más estilizada de lo que fue en su momento The Witch from Mercury.