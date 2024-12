Así luce Arnold Schwarzenegger como Santa Claus en su nueva película de Navidad

Arnold Schwarzenegger vuelve al género de la comedia familiar en The Man With The Bag, una película navideña que promete conquistar a las familias esta temporada.

El legendario actor sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una imagen donde luce caracterizado como Santa Claus , con la clásica barba y cabello blanco, además de un llamativo saco rojo.

Arnold Schwarzenegger and Alan Ritchson are officially on set for #TheManWithTheBag. Production has begun! pic.twitter.com/XoXWAy42X9 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) December 17, 2024

Como se puede ver, en la imagen compartida por Schwarzenegger se muestra un escenario encantador: una casa decorada con luces cálidas, un árbol de Navidad y un ambiente que evoca el espíritu festivo.

En la foto, el actor aparece junto a Alan Ritchson, ambos sonriendo.

Lo que sabemos de “The Man With The Bag”, la nueva película de Arnold Schwarzenegger

Producida por MGM, la película cuenta también con la participación de Alan Ritchson, conocido por sus papeles en Reacher y Rápidos y Furiosos 10.

Además, se encuentra bajo la dirección de Adam Shankman (conocido por Hairspray). Se ha informado que The Man With The Bag mezcla aventura, comedia y el espíritu de la Navidad en una historia única.

¿De qué trata la nueva película de Arnold Schwarzenegger?

la productora informó que en esta nueva cinta, Santa Claus se enfrenta a un inesperado reto cuando le roban su icónica bolsa de regalos.

Determinado a salvar la Navidad, busca la ayuda de Vance, un viejo amigo y exconvicto. Junto con la hija de Santa y un grupo de elfos fuera de lo común, emprenden una aventura llena de humor y acción para recuperar los regalos y salvar las festividades.

Las anteriores películas de Navidad de Arnold Schwarzenegger

Esta no es la primera aparición en películas navideñas de Schwarzenegger, conviene recordar que 1996 protagonizó la exitosa comedia Jingle All the Way (Un Padre en apuros, en México), donde interpretó a un padre desesperado por conseguir el juguete más popular de la temporada.

Además, debutó como director en 1992 con Christmas in Connecticut.

The Man With The Bag promete ser una de las películas imperdibles de esta Navidad, combinando acción, humor y el inconfundible carisma de Schwarzenegger en un rol que lo devuelve al corazón del cine familiar.

