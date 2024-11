El personaje clave del reparto de Euphoria que no estará en la tercera temporada: El motivo detrás

La tercera temporada de Euphoria, una de las series más populares de HBO, comenzará grabaciones en enero de 2025. Aunque la noticia emociona a los fans , también trae consigo sentimientos encontrados, ya que uno de los personajes más queridos no regresará como parte del reparto esta nueva entrega.

¿Qué personaje del reparto de Euphoria no estará en la tercera temporada?

La emoción se mezcló con sorpresa al revelarse que Storm Reid, quien interpreta a Gia Bennett, no estará en esta nueva entrega de Euphoria. Como hermana menor de Rue (Zendaya), su perspectiva sobre las adicciones de su hermana y su impacto en la familia brindó una capa emocional que conectó profundamente con los espectadores. Gia no solo era testigo, sino también una figura clave en el desarrollo de Rue, ganándose el cariño del público desde la primera temporada.

En una entrevista reciente con Rotten Tomatoes, Reid confirmó que no participará en la próxima temporada, dejando entrever que compromisos laborales y conflictos de agenda podrían ser la causa. “Aunque estoy emocionada por lo que viene para la serie, entiendo que este capítulo ya no incluye a Gia”, comentó la actriz.

Reid , de 21 años, ha tenido un notable crecimiento profesional. En 2023, recibió el Premio Emmy a Mejor Actriz Invitada en una Serie Dramática por su interpretación en The Last of Us. Su agenda ocupada y proyectos paralelos parecen haber influido en su decisión de no regresar a Euphoria.

Ya en marzo de 2023, cuando las grabaciones de la nueva temporada se retrasaron, Reid había expresado dudas sobre su continuidad. “Estoy un poco decepcionada, pero no me sorprende”, declaró entonces, anticipando lo que ahora es oficial.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria?

La tercera temporada de Euphoria finalmente comenzará a grabarse en enero de 2025. La producción se había retrasado debido a varios factores, incluidos los problemas de agenda del elenco y la muerte de Angus Cloud, quien interpretaba a Fezco.

Además, la huelga de escritores y actores de 2023 también afectó el cronograma. Se espera que la nueva temporada retome la historia de los personajes principales, con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, y otros miembros del elenco regresando.

