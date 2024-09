Letra, traducción y todo lo que debes saber de la nueva canción de The Cure

La legendaria banda de The Cure hará su regreso al mundo de la música este 2024 y no podríamos estar más felices al respecto. Ya estrenaron una nueva canción como adelanto de su próximo disco y, fieles a su estilo, es una obra cargada de significado.

“Alone” es la primera de las 8 canciones que tendrá el nuevo disco de The Cure. Un título de una palabra que engloba una historia, un sentimiento y un poema en casi siete minutos de música.

Letra y traducción de “Alone”, nueva canción de The Cure

La nueva canción de The Cure dura 6 minutos y 48 segundos, con un sonido melancólico y reflexivo, con una letra llena de preguntas sin resolver.

Alone



(Solo)

This is the end of every song that we sing

(Este es el fin de todas las canciones que hemos cantado)

The fire burned out to ash and

(El fuego nos redujo a cenizas)

The stars grown dim with tears

(Y las estrellas se apagaron por las lágrimas)

Cold and afraid

(Frío y asustado)

The Ghosts of all that we’ve been

(Con los fantasmas de todo lo que hemos sido)

We toast, with bitter dregs, to our emptiness

(Brindamos, con tragos amargos, por nuestro vacío)

And the birds falling out of our skies

(Y los pajaros caen de nuestros cielos)

And the words falling out of our minds

(Y las palabras caen de nuestras mentes)

And here is to love, so much love

(Y aquí esta con amor, mucho amor)

Falling out of our lives

(Cayendo de nuestras vidas)

Hopes and dreams are gone

(Las esperanzas y los sueños se han ido)

The end of every song

(En el final de cada canción)

And it all stops we were always sure that

(Y todo se detiene, siempre estuvimos seguros)

We would never change and it all stops

(De que nunca cambiaríamos y todo se detiene)

Wе were always sure that wе

(Siempre estuvimos seguros de que nosotros)

Would stay the same but it all stops

(Seguiriamos igual pero esto no se detiene)

And we close our eyes to sleep

(Y cerramos nuestros ojos para dormir)

To dream a boy and girl

(Para soñar con un niño y una niña)

Who dream the world is nothing but a dream

(Que sueñan que el mundo no es nada más que un sueño)

Where did it go? Where did it go?

(¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue?)

Broken voiced lament to call us home

(Voces rotas se lamentan para llamarnos a casa)

This is this end of every song we sing

(Este es el fin de todas las canciones que hemos cantado)

Where did it go? Where did it go?

(¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue?)

Where did it go? Where did it go?

(¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue?)

Broken voiced lament to call us home

(Voces rotas se lamentan para llamarnos a casa)

This is this end of every song we sing

(Este es el fin de todas las canciones que hemos cantado)

ALONE

OUT SEPT 26 | 12PM BST | 7AM EST | 9PM AEST

— The Cure (@thecure) September 23, 2024

¿En qué se inspiró The Cure para su nueva canción?

Robert Smith, guitarrista y vocalista de The Cure , contó que, esta canción que abre el disco, era perfecta como apertura, porque le daba sentido al nuevo álbum. La canción “Alone” esta inspirada en el poema “Dregs” de Ernest Dowson.

Detalles del nuevo álbum de The Cure

Hasta ahora, The Cure ha mantenido como un secreto los detalles de su nuevo álbum , pero ya sabemos detalles importantes como lo son:



Nombre: Songs Of A Lost World

Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2024

Cuántas canciones tendrá: 8 canciones

“Alone” es la primera canción que ha sido revelada del disco y nos puede dar una idea perfecta de cómo será, con letras tristes, melancólicas, reflexivas, desconcertantes e incluso filosóficas, acompañadas por música que crea una atmósfera única.

The new album arriving Nov 1st

— The Cure (@thecure) September 26, 2024

¿The Cure podría tener un concierto en México?

Con la noticia de su nuevo disco, muchos fanáticos especularon con una posible gira de The Cure para promocionarlo. Sin embargo, hasta ahora no hay información oficial al respecto y no sabemos si The Cure podría tener otro concierto en México, aunque algunos rumores apuntan que esto podría ocurrir en el 2025 o 2026.

