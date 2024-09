¿Nuevo álbum de Lady Gaga? Todo lo que sabemos del disco sorpresa “Harlequin”

Misteriosas vallas publicitarias han aparecido en lugares muy específicos del mundo, las cuales podrían hacer referencia al nuevo disco de Lady Gaga , el cual se estrenaría de forma paralela al estreno de Joker: Folie à Deux .

El misterioso mensaje que se ve dice “LG 6.5"; sin embargo, se conoce que llevará por nombre Harlequin y formará parte de la nueva película que protagoniza la intérprete de Born this way a lado de Joaquin Phoenix .

¿Qué se sabe del nuevo disco de Lady Gaga?

Poco se conoce del nuevo disco de Lady Gaga, pero entre la información que está disponible es un hecho que el álbum incluirá 13 temas de jazz, se trata del primer disco de la estadounidense desde que murió su colaborador Tony Bennett.

Es importante destacar que este disco tendrá la banda sonora de la secuela dirigida por Todd Philips.

Además, este será estrenado el viernes 27 de septiembre, lo que ha despertado emoción entre la ganadora de un Oscar, puesto que no pensaron que tendrían nueva música de la intérprete hasta el lanzamiento de su séptimo material.

¿De qué trata ‘Joker 2'?

Esta segunda cinta continúa donde se quedó la primera, es decir, con un Arthur Fleck internado en Arkham, a la espera de ser condenado por los crímenes que cometió como el Joker.

No obstante, el camino no ha sido sencillo, debido que tiene que lidiar con los problemas de identidad que tiene, debido a que su múltiple personalidad no cesa. En ese camino es que se enamora, lo que podría cambiar del todo su trastorno.

La película durará 138 minutos; conviene recordar que ya se presentó en el Festival de Venecia.

La preventa para el estreno, programado para el 3 de octubre, inició en México el pasado 19 de septiembre.

