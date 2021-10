El simulacro de sismo fue exitoso en la CDMX: C-5

En el simulacro por sismo realizado la mañana de este domingo, el titular coordinador general del C5 de la Ciudad de México (CDMX), Juan Manuel García Ortegón, señaló que a pesar de que es un día inhábil hubo una gran participación ciudadana.

Tuvimos una gran participación de las personas tanto de los edificios que se habían registrado previamente, así como del público en general, el cual nos grada mucho que la cultura de protección civil en la Ciudad cada vez sea mayor

Agregó que respecto a la reacción por parte de las autoridades también fue como se esperaba.

En cuanto a la reacción del Gobierno fue adecuada, pues en las 16 alcaldías se pudo establecer el comité de emergencia como debe de ocurrir en estos casos en el C-5 con la participación de la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum), así como de los secretarios que deben participar

También señaló que se tuvo una afortunada operación del alertamiento público de la ciudad, en el que más del 99% de los altavoces funcionaron de manera correcta.

Podemos concluir que el ejercicio ha sido exitoso

Hubo una gran participación del público a pesar de que es día inhábil, destaca Juan Manuel García Ortegón, coordinador general @C5_CDMX, respecto al segundo #SimulacroNacional del 2021. #DeIdayVuelta con @viridianahelo | https://t.co/aTkQJpFqLg pic.twitter.com/g9zIMSxp17 — adn40 (@adn40) September 19, 2021

Fallas en 101 altavoces de la CDMX durante simulacro

El funcionario agregó que se identificaron que 101 altavoces no pudieron reproducir el sonido durante el simulacro , la mayoría de estas fallas fue por falta de energía eléctrica en los postes.

En el marco del sistema de mantenimiento que tenemos de manera cotidiana en el C5 están siendo atendidos y a la brevedad estarán corregidos

Piden reportar altavoces que no funcionaron en el simulacro

El titular coordinador general del C5 de la CDMX, señaló que hay tres vías de comunicación para que los ciudadanos den aviso que los altavoces cercanos a su hogar no funcionaron adecuadamente durante el simulacro .

Uno de ellos es marcar el número de emergencia 911 y cuando se haga tengan a la mano el número de identificación del poste, el cual esta rotulado en varias partes del mismo.

Si no se percata del número de identificación podrán hacer la llamada proporcionando la dirección más próxima del poste

El reporte también se podrá realizar por el número de Locatel 56581111 y también se podrá hacer a través del Servicio Unificado de Protección Ciudadana de la CDMX.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a no solamente reportar los altavoces que no sonaron, sino también si a los altavoces les faltó volumen o el mensaje no fue claro.

El simulacro consistió en un escenario de un sismo de magnitud 7.2 en el centro del país, ubicado a 35 kilómetros de Acatlán de Osorio, Puebla.

