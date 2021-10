¿Cómo reportar fallas en los altavoces de la alerta sísmica en CDMX?

El próximo 19 de septiembre a las 11:30 horas se realizará el segundo Simulacro Nacional que tendrá como hipótesis un sismo de magnitud 7.2 en Puebla, para el cual se activará la alerta sísmica en los altavoces de la CDMX, por lo que te decimos qué hacer en caso de que no suene.

Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre del 2021, se dio a conocer que 178 altavoces de la CDMX no funcionaron, los cuales son parte del sistema analógico que está en proceso de cambio al sistema digital.

Sin embargo en caso de que no suene el altavoz con el sonido del simulacro, debes reportarlo.

Aquí te decimos cómo hacerlo

Entra a la página web https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/.



Selecciona en el tipo de solicitud ‘Falla de altavoz’.

Describe la falla y anota el ID del poste donde se encuentra ese altavoz.

Escribe la ubicación exacta del poste y, en ello, anota tu correo electrónico para dar seguimiento.

En caso de contar con fotografías, agrégalas y envía la solicitud.

Además, puedes escribir a las cuentas de Twitter de Locatel (@locatel_mx) y del C5 (@C5_CDMX), así como llamar al 55-56-58-11-11.

¿Qué hacer en caso de sismo?

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) algunas medidas que debes llevar a cabo antes, durante y después de un sismo son:

Prepárate:

Prepara tu plan familiar de protección civil

Organiza y participa en simulacros de evacuación

Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo

Revisa constantemente las instalaciones de gas y luz

Prepara tu mochila de emergencia

Durante:

Conserva la calma y ubícate en la zona de seguridad

Aléjate de objetos que puedan caer y de ventanas

Si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas

Si estás en el Metro, sal del vagón y repliégate a la pared

Revisa:

Revisa tu casa después de un sismo

Utiliza el teléfono solo en caso de emergencia

No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas

No propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades

Mantente atento en caso de réplicas, algunas pueden ser fuertes

