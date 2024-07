¡Remate de libros en el Monumento a la Revolución! Conoce los detalles

¿Amante de los libros y películas? No te puedes perder el Gran Remate de Libros que habrá en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Es la oportunidad perfecta de abrir la cartera y conseguir los ejemplares que le hacen falta a tu colección y aquí te contamos los detalles.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció a través de sus redes sociales que en los próximos días se llevará a cabo la edición 18 del Gran Remate de Libros y Películas. Participarán distintas editoriales y será una gran oportunidad para encontrar ‘joyitas ocultas’.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo es el remate de libros en el Monumento a la Revolución?

Este evento se dio a conocer con el lema “¡Salva un libro , no dejes que lo destruyan!”. Buscan que los ejemplares no pasen por la trituradora por no haberse vendido en las librerías comerciales. Le quieren dar salida a los libros para que no sean un problema con el almacenamiento y será mejor que terminen en manos del público.

El Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución se llevará a cabo del 31 de julio al 4 de agosto. Serán cinco días seguidos en los que podrás ir a buscar la mejor oferta en un libro.

Hay oferta para todos los gustos. Habrá novelas, cuentos, libros de historia, cómics, divulgación científica y más. Por si fuera poco, también habrá oferta de discos compactos, vinilos y películas; todo con descuento.

Algunas de las editoriales que estarán rematando sus libros son: Fondo de Cultura Económica, Ediciones Pentagrama, Editorial Algarabía, Penguin Random House, Línea de Letras Panini, Editorial Santillana, Editores Mexicanos Unidos, Editorial Sexto Piso y más.

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

Hay dos maneras de llegar en transporte público. La primera es en Metro, a través de la línea 2 (azul), bajándose en la estación Revolución. Después solo hay que caminar dos calles. También puede ser en Metrobús, en la Línea 7, bajándose en la estación Amajac.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.