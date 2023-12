Esto es lo que deberás pagar de refrendo en 2024

El refrendo 2024 es otro de los trámites que aumentarán de costo, y con el objetivo de que no tengas ningún problema para conducir tu auto en la Ciudad de México, te contamos todo lo que tienes que saber al respecto y cuánto deberás pagar de anualidad.

Todos los mexicanos que tienen vehículo están obligados a pagar el refrendo, impuesto relacionado al uso de placas de tu auto. Sin embargo para hacer este abono deberás tener en forma todos tus papeles y no tener adeudos o infracciones en el automóvil .

Pero ojo, el refrendo vehicular es diferente al impuesto de tenencia en México, fuente de recaudación fiscal para que los conductores puedan utilizar sus vehículos y a su vez, haya mejores infraestructuras viales.

¿De cuánto es el pago de refrendo 2024 en CDMX?

Después de que el Congreso de la Ciudad de México aprobara el Código Fiscal para el próximo año, los conductores deberán pagar 698 pesos por el refrendo 2024. Para el trámite del alta de un vehículo deberás desembolsar 893 pesos. Pero ¡aguas! porque tienes que hacer antes del 31 de marzo, fecha límite.

En caso de que no pagues el refrendo no podrás realizar verificación vehicular y por ende podrán multarte y sacarte de circulación hasta que pagues tus adeudos, además, no podrás adquirir algún descuento en el pago de tenencia por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

¿En dónde se paga el refrendo 2024 en CDMX?

Los automovilistas podrán pagar el refrendo en las oficinas Recaudadoras de la Tesorería de la Ciudad de México, a través de la página web , desde la APP Tesorería CDMX (disponible para IOS y Android), así como en Kioscos y Administraciones Tributaria y sucursales bancarias, tiendas de autoservicio o departamentales autorizadas.

Algunos de los kioskos y administraciones tributarias son las siguientes:

Plaza Azcapotzalco: Eje 3 Norte 16 de septiembre, Av. Azcapotzalco 527, colonia Azcapotzalco.

Plaza Lindavista: Avenida Montevideo 363, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Tienda UNAM: Avenida Dalias No. S/N, colonia Universidad Nacional Autónoma de México, alcaldía Coyoacán.

Plaza del Salado: Avenida Ignacio Zaragoza No.3254, colonia Santa Martha Acatitla Norte, alcaldía Iztapalapa.

¿Cuál es el costo de la tenencia en 2024?

Autos de hasta 4 cilindros (incluye motocicletas): 455 pesos

Autos de 5 o 6 cilindros: Mil 363 pesos

Autos de 8 o más cilindros: Mil 698 pesos

