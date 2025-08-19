Habrá corralón: Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles 20 de agosto

Como cada semana del año, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) publicó el calendario oficial del programa Hoy No Circul a, por lo cual se revelaron los automóviles que no podrán transitar en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) este miércoles 20 de agosto.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la CAMe confirmó que para este tercer miércoles del mes, el Hoy No Circula continuará afectando a un sector en específico de la población.

El mal diseño de la CDMX provoca inundaciones cada vez más fuertes en las temporadas de lluvia [VIDEO] Manuel Perló: investigador del Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, analiza el incremento de inundaciones en la CDMX en los últimos años.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos no circulan este miércoles 20 de agosto?

De acuerdo con el calendario oficial, el Hoy No Circula de este miércoles 20 de agosto aplica para todos los automóviles con engomado rojo y que cuenten con terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2.

Es importante mencionar que todos los puntos antes dados a conocer se deben cumplir en su totalidad para que aplique el Hoy No Circula, por lo cual en caso de contar con otro engomado y holograma de verificación podrás circular sin inconvenientes.

Horarios del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

El horario en el que se mantiene este programa de movilidad es de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, esto dentro de los días en los que se mantenga activo dentro de la CDMX y algunos municipios conurbados del Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/BBfbPScJ0o — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 17, 2025

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Los autos que quedan exentos al Hoy No Circula de este miércoles 20 de agosto son los siguiente:

Autos con holograma de verificación 0 y 00

Autos eléctricos

Autos híbridos

Autos con placa de clásico

Autos con placas de personas con discapacidad

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No circula?

Los municipios del Edomex en los que aplica este programa de movilidad son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Vale la pena señalar que en caso de hacer caso omiso al programa Hoy No Circula, las autoridades de tránsito están facultadas en remitir al corralón al vehículo infractor. Será justo en estos depósitos vehiculares que se deberán pagar las multas que pueden ir de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.