¿Habrá contingencia ambiental? Se reporta muy mala calidad del aire este 8 de febrero

La dirección de Monitoreo Atmosférico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer en su corte de las 16:00 horas que al menos tres estaciones de la red, reportan muy mala calidad del aire, por lo que las concentración de ozono se mantenía a 9 puntos de la contingencia ambiental .

A las 15:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la mayor parte de la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de MALA a ACEPTABLE, el riesgo a la salud es de ALTO a MODERADO. En #Cuajimalpa #Cuauhtémoc y #Tlalpan es MUY MALA, el riesgo es MUY ALTO#SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) February 8, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Dónde hay muy mala calidad del aire este 8 de febrero?

Las estaciones donde se reporta muy mala calidad del aire son las de Cuajimalpa, Tlalpan y Cuauhtémoc, en el caso de esta última se reportó 144 puntos de ozono. Para estas alcaldías ya se aplican las medidas preventivas, es decir, la disminución de circulación de los vehículos no esenciales del gobierno de la CDMX. Estas mediciones están cerca de la contingencia ambiental.

Aunado a ello, la población sensible, es decir, niños y adultos mayores, deben mantenerse en su casa y no hacer ejercicio al aire libre.

adn40 Este 8 de febrero se mantiene la mala calidad del aire

¿Dónde hay mala calidad del aire este 8 de febrero?

Además de las alcaldías mencionadas dónde se reporta muy mala calidad del aire, al menos 13 estaciones reportan mala calidad, esto significa que el índice de contaminación esta cerca de los 130 puntos de contaminantes.

La mala calidad del aire se reporta prácticamente en todas las alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex, tales como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Chimalhuacán.

¿Por qué hay mala calidad del aire?

La mala calidad del aire se relaciona con un sistema anticiclónico que mantiene estable la atmósfera, es decir, sin viento y sin lluvia, por lo que se mantiene un ambiente cálido. Adicional a ello, en los últimos días se han reportado incendios de pastizales, por lo que los niveles de contaminación se han incrementado.

#ÚltimoMinuto: Brigadistas de #Altepetl combaten un #IncendioForestal en el paraje La Encinera, en Santa Ana Tlacotenco, alcaldía Milpa Alta 🔥 👩🏻‍🚒👨🏻‍🚒🌳 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 8, 2024

¿Activarán la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula?

De acuerdo al CAMe las horas críticas de aumento en los niveles de contaminación se ubican entre las 17:00 y 18:00 horas, por lo que habrá que esperar si el aire despeja o no el ambiente. En caso de activarse la contingencia ambiental, se activa de manera inmediata el doble Hoy No Circula.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.