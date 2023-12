Así funciona el Hoy No Circula Sabatino del 9 de diciembre en CDMX y Edomex

¡Evita multas! En adn40 te decimos qué autos tienen prohibido circular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex) durante este segundo sábado del mes, según el programa Hoy No Circula Sabatino.

¿Qué autos en CDMX y Edomex no pueden transitar este sábado 9 de diciembre?

El programa Hoy No Circula Sabatino señala que para este 9 de diciembre, los automóviles que no podrán circular en calles de la capital del país y en los municipios mexiquenses son todos aquellos con holograma 2 y 1 de terminación de su placa PAR, es decir, 2, 4, 6, 8 y 0.

Hoy No Circula sabatino en CDMX y Edomex

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis (CAMe), el programa Hoy No Circula Sabatino tiene el mismo horario que si se tratara de un día entre semana, el cual es a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas. Mientras tanto, los vehículos foráneos no podrán circular de las 5:00 a las 11:00 horas.

¿Qué autos circulan este sábado 9 de diciembre?

El resto de los vehículos particulares con holograma, “1”, “00”, “0” , eléctricos e híbridos, están exentos y podrán circular sin restricciones este sábado 9 de diciembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); salvo que se decrete una contingencia ambiental.

También quedan exentos del programa Hoy No Circula sabatino los siguientes vehículos:



Vehículos que sean conducidos por personas con discapacidad con identificación o autorización.

Camiones de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública.

Automóviles de Protección Civil.

Los vehículos que tienen placa de auto antiguo o clásico.

Las motocicletas.

Unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

Los vehículos que porten un Pase Turístico vigente.

Vehículos de maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

¿Cuál es la multa por no respetar el programa Hoy No Circula sabatino?

La multa por no respetar el Hoy No Circula sabatino en CDXM es de 20 o 30 veces Unidades de Medida y Actualización (UMA), un equivalente de 2,074.80 a 3,112.20 pesos.

¿Cuáles son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Estos son los municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula sabatino: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Los autos de los municipios restantes del Estado de México, y de los estados que conforman la Megalópolis como Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala podrán circular en la CDMX siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios con la capital del país.

¿Cuándo y por qué surgió el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula Sabatino se implementa desde 2008, es decir, va a cumplir sus primeros 15 años en funcionamiento; en tanto, y dato a destacar es que la restricción vehicular inició en 1989 con el objetivo de retirar de la circulación, en los días laborables, el 20% de los autos particulares y reducir así los contaminantes en el aire de la capital y de municipios conurbados del Edomex.

