Incendios y una muy mala calidad del aire provocan que así aplique el Hoy No Circula el miércoles 17 de Abril

La situación en el Valle de México no es alentadora. Se han registrado varios incendios y la calidad del aire es muy mala, por lo que el riesgo de que se aplique un Doble Hoy No Circula es latente. Es por eso que te contamos lo que han decidido las autoridades al respecto.

La capital del país ha registrado temperaturas históricas que superan los 34 grados. Dichas condiciones climatológicas, aunadas a la contaminación de la capital, representan un aire muy malo para toda la población. Es por eso que la Secretaría del Medio Ambiente buscará que varios autos se queden en casa.

Así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 17 de abril

El programa del Hoy No Circula aplicará con normalidad este miércoles 17 de abril, a menos que se anuncie contingencia ambiental. Hay que recordar que los siguientes vehículos no podrán salir de casa desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm.

Los autos que no podrán circular serán los que tengan engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, así como los que tengan holograma de verificación 1 y 2.

Hay que recordar que estas medidas aplicarán en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados que hay en el Estado de México, los cuales son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco, Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula

El Reglamento de Tránsito indica que la multa que podrían recibir los vehículos que incumplan con el Hoy No Circula puede ir desde los 2 mil 174.40 pesos a los 3 mil 257, dependiendo de cada caso y la gravedad.

De igual manera, las autoridades de tránsito tendrán la facultad para remitir el auto al corralón , lugar en el cual los automovilistas deberán realizar el pago de la multa por no respetar el programa del Hoy No Circula.

