Reportan muy mala calidad del aire, así aplicará el Hoy No Circula este 12 de abril

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reporta mala calidad del aire en la capital y según los últimos reportes de índices contaminantes en el medio ambiente, el nivel de riesgo a la salud es muy alto; en caso de querer trasladarte a tu destino, toma en cuenta cómo aplicará el Hoy No Circula este 12 de abril de 2024.

De acuerdo con el Índice Aire y Salud del Valle de México, hay contaminantes 03 y PM10. La estación Atizapán, que se encuentra en el Estado de México, es la que registra mayor número de contaminación .

¿Para qué autos aplicará el Hoy No Circula 12 de abril de 2024?

Según la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe), los autos que no podrá transitar por las calles de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), por el reglamento del Hoy No Circula, son los que tienen engomado azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1, 2 y permisos.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Los vehículos que están exentos de los lineamientos del Hoy No Circula son los que cuentan con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos.

Holograma 1: 1° y 3° sábado de cada mes, descansan números impares, 2° y 4° sábado de cada mes, descansan números pares.

Holograma 2: Descansan todos los sábados.

¿Recomendaciones para evitar mala calidad del aire?

Para reducir la mala calidad del aire, la CAMe sugiere cargar gasolina después de las 6:00 de la tarde, esto porque se reduce su evaporización, además, de que los conductores ahorran dinero.

No tirar colillas de cigarro

No quemar basura, vidrios o botellas

No encender fogatas

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula la tercera semana de abril de 2024?

Lunes, engomado Amarillo, terminación de placas 5 y 6.

Martes engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8.

Miércoles engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4.

Jueves, engomado Verde, terminación de placas 1 y 2.

Viernes, engomado Azul, terminación 9 y 0.



