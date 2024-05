Atención, engomado amarillo, así aplicará el Hoy No Circula este lunes 13 de mayo

El Hoy No Circula aplicará con normalidad el lunes 13 de mayo del 2024. Si no estás seguro de que tu carro pueda transitar libremente, te contamos todos los detalles de cómo aplicará el programa para que puedas evitar multas y sanciones.

Así aplicará el Hoy No Circula

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México es mala. Sin embargo, todavía no se ha activado la contingencia ambiental, por lo que no habrá cambios en el programa del Hoy No Circula y quedará de la siguiente manera para el lunes 13 de mayo:



Aplicará en aquellos autos que tengan engomado color amarillo, así como terminación de placas 5 y 6, y holograma de verificación vehicular 1 y 2, que circulen en CDMX y Edomex.

La norma aplicará desde las 5:00 am hasta las 22:00 pm. Así lo estableció la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, por lo que los automovilistas deberán considerar este horario para no recibir multas.

En caso de que no puedas identificar de manera correcta si tu vehículo puede salir a la calle o no, el gobierno del Valle de México pone a disposición de la ciudadanía la página oficial del Hoy No Circula. En donde podrás verificar si tu auto puede transitar por la ciudad y solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de placa.

Los autos que sí circulan este lunes 13 de mayo

En esta ocasión, todos los demás engomados como rojo, azul, rosa y verde podrán circular sin complicaciones. De igual manera, todos los autos eléctricos o híbridos podrán transitar. Por último, todos los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular todos los días en el Valle de México.

Cabe destacar que el Hoy No Circula también tiene algunas excepciones, ya que no aplica para autos con placas especiales, como las de discapacidad, emergencia y servicios fúnebres, así como el transporte público.

