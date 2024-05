¿Habrá Doble Hoy No Circula sabatino este 11 de mayo?

La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decidió suspender la contingencia ambiental en el Valle de México . Esto significa que el programa del Hoy No Circula operará con normalidad el sábado 11 de mayo. Por lo tanto, es un hecho que aquellos con holograma 0 y 00 podrán salir sin problemas.

El Hoy No Circula aplicará con normalidad este sábado 11 de mayo

Varios autos se vieron beneficiados por la cancelación del Doble Hoy No Circula . Ahora el programa aplicará de la misma forma que lo hace cada semana y los únicos vehículos que se quedarán en casa son los siguientes:



Todos aquellos con Holograma 2, así como aquellos con Holograma 1 y terminación de placas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

El programa aplicará desde las 5:00 am hasta las 22:00 pm. Todos los carros en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México están obligados a respetarlo, de lo contrario, serán acreedores a una multa que puede ir de los 2 mil a los 3 mil pesos e inclusive podrían ser remitidos al corralón .

¿Cómo saber si mi auto circula o no?

En caso de que no puedas identificar de manera correcta si tu vehículo puede salir a la calle o no, el gobierno del Valle de México pone a disposición de la ciudadanía la página oficial del Hoy No Circula. En donde podrás verificar si tu auto puede transitar por la ciudad y solo tienes que ingresar el holograma y el último dígito de placa.

De igual manera, puedes conocer el programa oficial del Hoy No Circula en este enlace . Para así saber los días exactos en los que tu carro deberá quedarse en casa y cuando podrá salir sin problemas.

