¡Evita el corralón! Así aplica el Hoy No Circula este jueves 27 de junio en CDMX y Edomex

¡Que no te multen! Como cada semana la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer todas las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula , el cual aplica dentro de toda la Ciudad de México (CDMX), así como en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

De acuerdo con lo señalado por la CAMe, este jueves 27 de junio este programa afectará a solo un sector de la población en un horario que va de las 5:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche en las entidades antes mencionadas.

Es por ello que a continuación, te daremos a conocer cómo aplica el programa Hoy No Circula este último jueves de junio, así como las multas a las que te podrías hacer acreedor en caso de hacer caso omiso de este plan de movilización que aplica en la CDMX y en el Edomex cada semana.

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 27 de junio en CDMX y Edomex?

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades competentes del Valle de México, el Hoy No Circula de este jueves 27 de junio aplicará de la siguiente manera en toda la Ciudad de México, así como en 18 municipios conurbados del Estado de México.



Vehículos con engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

Es importante mencionar que el listado antes señalado se tiene que cumplir en conjunto para que los vehículos entren dentro del programa Hoy No Circula.

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX

A inicios de este 2024 la multa por no respetar el Hoy No Circula aumentó con las actualizaciones de la UMA, por lo cual los conductores que hagan caso omiso a este se podrían hacer acreedores a una sanción económica entre los 2 mil 74 y los 3 mil 112 pesos dependiendo el caso del infractor.

Es importante señalar que los oficiales de tránsito están facultados en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual los conductores deberán realizar el pago correspondiente de la multa.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Como bien se mencionó anteriormente, son únicamente 18 municipios del Estado de México en los que aplica el Hoy No Circula. Estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

