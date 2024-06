Así aplicará el Hoy No Circula este 20 de junio en el Valle de México

En el Valle de México se ha reportado una mala calidad del Aire, según informa el Sistema de Monitoreo Atmosférico. Por este motivo se realizarán modificanes en torno al Hoy No Circula del 20 de junio.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dio a conocer que tipo de automóviles tendrán que parar su circulación y también los vehículos que sí podrán transitar normalmente en la CDMX.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 20 de junio?

Si planeabas viajar este jueves debes conocer que el 20 de junio se llevará a cabo el programa Hoy No Circula de manera normal, por lo que no se aplicarán estrictas restricciones a ciertos vehículos.

Sin embargo, hay automóviles que no podrán transitar en el Valle de México, tales como son:



Placa 1 y 2



Holograma 1 y 2



Engomado Verde

¿Qué recomendaciones hay por la mala calidad del aire y el Hoy No Circula?

En el Valle de México se reporta una mala calidad del aire en México, por lo que se han emitido diversas recomendaciones para evitar que se incremente el alto índice de contaminantes.

Entre las recomendaciones se señala:



Llenar el tanque de gasolina por la noche

Evitar quemar carbón, leña, pirotecnia, pastizales, entre otros.

¿Para los próximos días se activará el Doble Hoy No Circula?

El paso de la Tormenta Tropical Alberto no podría modificar las condiciones del Hoy No Circula en México, debido a que estaría provocando lluvias y vientos, así evitando restricciones en relación al programa de la CAMe.

El programa de Hoy No Circula se lleva a cabo en:



Álvaro Obregón



Azcapotzalco



Benito Juárez



Coyoacán



Cuajimalpa de Morelos



Cuauhtémoc



Gustavo A. Madero



Iztacalco



Iztapalapa



La Magdalena Contreras



Miguel Hidalgo



Milpa Alta



Tláhuac



Tlalpan



Venustiano Carranza



Xochimilco

En el Estado de México:



Atizapán de Zaragoza



Coacalco de Berriozábal



Cuautitlán



Cuautitlán Izcalli



Chalco



Chicoloapan



Chimalhuacán



Ecatepec de Morelos



Huixquilucan



Ixtapaluca



La Paz



Naucalpan de Juárez



Nezahualcóyotl



Nicolás Romero



Tecámac



Tlalnepantla de Baz



Tultitlán



Valle de Chalco

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Wzq08AUjZI — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 16, 2024