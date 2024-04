Último día de Semana Santa y así aplicará el Hoy No Circula el domingo 7 de abril

Las vacaciones de Semana Santa prácticamente llegaron a su fin. Las personas deberán prepararse para el regreso a clases y eso dejará un movido fin de semana en la Ciudad de México. Si planeas trasladarte en carro, antes te contamos cómo aplicará el programa del Hoy No Circula este domingo 7 de abril.

Pese a las altas temperaturas, la calidad del aire en la Ciudad de México es aceptable. Esas son buenas noticias para los automovilistas, ya que, por el momento, no tendrán que preocuparse por la activación de un Doble Hoy No Circula, que podría arruinar los planes de más de una persona.

Hoy No Circula, domingo 7 de abril

El programa de Hoy No Circula no aplicará este domingo 7 de abril. Hay buenas noticias para todos los conductores, y es que cualquier vehículo podrá circular con normalidad en el Valle de México, debido a que el Hoy No Circula tendrá una excepción este día para poder aprovechar el cierre de las vacaciones.

Normalmente las personas de la CDMX y de los 18 municipios conurbados del Estado de México se preocupan por no romper el programa del Hoy No Circula, sin embargo, este domingo no habrá problemas al respecto. Lo único que puede modificarlo es que se active el Doble Hoy No Circula.

Gracias a esto, se recomienda aprovechar el día para realizar actividades al aire libre. Una opción que no se veía desde hace varias semanas en la capital del país. Aunque claro, también hay que cuidarse de las altas temperaturas y de una exposición prolongada a los rayos del sol.

Para cuidar los bosques y evitar #IncendiosForestales 🌲

Dí NO:

-A las fogatas

-A tirar basura

-A hacer quemas agrícolas o por pastoreo pic.twitter.com/0l0drpBOsW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) April 7, 2024

¿Hay riesgo de un Doble Hoy No Circula el domingo 7 de abril?

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire en la CDMX es aceptable/regular. Una buena noticia para que no se tenga que activar la contingencia ambiental durante el fin de semana. De hecho, en varias alcaldías de la capital la calidad del aire es buena, por lo que el riesgo de que se active un Doble Hoy No Circula el domingo 7 de abril es muy bajo.

