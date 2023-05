Hoy No Circula CDMX y Edomex para este miércoles 17 de mayo

Como cada día, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex, el cual prohíbe que algunos vehículos puedan transitar en las 16 alcaldías de la capital y 18 municipios conurbados de la entidad mexiquense. En adn40 te damos a conocer las restricciones de este miércoles 17 de mayo para que no seas infraccionado

¿Qué autos no circulan este 17 de mayo de 2023?

El programa Hoy No Circula CDMX y Edomex señala que este 17 de mayo de 2023 no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México los autos con holograma 1 y 2, engomado rosa, y con terminación de placa 7 y 8 en un horario específico de 5:00 a 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa si no respetas el Hoy no circula en CDMX en 2023?

Los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula en CDMX serán acreedores a una multa económica que corresponde a 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que quiere decir, que el infractor tendrá que pagar entre los 2 mil 074 a los 3 mil 886 pesos. Esta es una de las faltas por las cuales el vehículo podría ser llevado al corralón.

¿Qué autos verifican este mes de mayo?

Es importante recordarte que para obtener cualquier holograma de verificación en la Ciudad de México, es de vital importancia que sepas que el calendario aplica de acuerdo con el color del engomado de circulación, o bien, al último dígito numérico de las placas de circulación de la unidad.

En mayo deben hacer el trámite los dueños de autos con engomado verde con último dígito de placa 1 y 2, o azul con último dígito 9 o 0.

¿Cuándo se activa el doble Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula es un programa ambiental que tiene como fin ayudar a mejorar la calidad del aire, evitando que todos los automóviles circulen a la vez. El doble Hoy No Circula se activa cuando los índices de contaminación alcancen los 150 puntos de contaminación.

¿Cuál es el objetivo del Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CDMX, el objetivo del Hoy No Circula es establecer medidas aplicables a la circulación vehicular para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la capital sea cual fuere el origen de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación.

¿Cuándo y por qué surgió el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula fue implementado (como medida temporal) el 20 de noviembre de 1989 y se hizo con el fin de retirar de la circulación, en los días laborables, 20% de los autos particulares y reducir los contaminantes en el aire.

