Así aplicará el Hoy No Circula en Jueves y Viernes Santo 2024 en el Valle de México

Ya comenzaron las vacaciones de Semana Santa, pero la calidad del aire en el Valle de México todavía es mala. Si bien todavía no hay contigencia, te contamos cómo aplicará el programa del Hoy No Circula para este Jueves y Viernes Santo, correspondientes al 28 y 29 de marzo.

Miles de personas ya tienen sus planes listos para las vacaciones y poco a poco la Ciudad de México comienza a tener menos habitantes. Sin embargo, es importante considerar las reglas del Hoy No Circula y cerciorarse de que el vehículo que utilizas sí puede recorrer el Valle de México durante los días feriados.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El Hoy No Circula en Jueves y Viernes Santo 2024

La calidad del aire en el centro del país sigue siendo mala. Basta decir que el fin de semana anterior (sábado 23 y domingo 24) se activó la contingencia fase I y provocó un doble no circula. No obstante, para el Jueves y Viernes Santo no se ha anunciado ninguna contigencia y el progama de Hoy No Circuala aplicaría con normalidad.



Jueves 28 de marzo. De esta manera, para el Jueves Santo no circulan autos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, así como hologramas 1 y 2.

Viernes 29 de marzo. A su vez, el Viernes Santo no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, al igual que hologramas 1 y 2.

Así lo informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), sin embargo, se recomienda mantenerse informado en caso de que durante alguno de los dos días se active la contingencia ambiental. Esto provocaría modificaciones en el Hoy No Circula y en adn40 te mantendremos informado.

Separa tus residuos y entrégalos a tu recolector de basura 🚛 el día que les toca 🗑️ #FelizMiércoles pic.twitter.com/Z9G7VAQlVF — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) March 27, 2024

Cabe destacar que la Sedema también informó que, durante el domingo 24 de marzo hubo 199 sanciones a vehículos por no haber respetado el programa del Hoy No Circula. Se detuvieron a 135 autos en el Estado de México y a 32 en la Ciudad de México.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán

Valle de Chalco.



adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.