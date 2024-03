Suspenden la contingencia ambiental tras dos días de mala calidad del aire; así aplicará el Hoy No Circula

Para este domingo 24 de febrero la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México. (CDMX) y Estado de México (Edomex) tras dos días de mala calidad del aire. Así funcionara el Hoy No Circula.

A las 15:00 horas, la CAMe señaló que las concentraciones de ozono han bajado conforme a lo que establece el programa y por este motivo se da por finalizada la contingencia ambiental, en consecuencia el programa Hoy No Circula se verá modificado.

El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, informó que el sistema de alta presión que afectaba con su periferia, se alejó y perdió intensidad, lo que propició una reducción de la estabilidad atmosférica y mayor velocidad del viento en el Valle de México.

El Hoy No Circula continuará de forma habitual y algunos vehículos continuarán con ciertas restricciones para poder circular por las calles y avenidas de la CDMX y Edomex, conforme a lo establecido por la CAMe.

Así aplicará el Hoy No Circula este lunes 25 de marzo

De acuerdo con lo establecido por la CAMe , el Hoy No Circula aplicará de una forma particular para este lunes 25 de marzo, de la siguiente forma y estos vehículos podrán transitar sin problemas:



Los autos con placas 5 y 6



Automóviles con Holograma 1 y 2



Hologramas 00, 0 y vehículos eléctricos e híbridos

¿Qué zonas del Valle de México aún reportan mala calidad del aire?

Por otro lado, con la suspensión de la fase 1 de contingencia ambiental se indicó que en algunas zonas del Valle De México aún hay una mala calidad del aire. A continuación te decimos cuáles son:



Iztapalapa



Nezahualcóyotl



Valle de Chalco

Te recordamos que el Hoy No Circula del lunes 25 de marzo aplica de las 5:00 horas hasta las 22:00 horas, y estos vehículos están exentos de aplicarse en el programa de la CAMe:



Tractores agrícolas



Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera



Motocicletas



Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos



Vehículos eléctricos



Híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico



Con matrícula de auto antiguo y/o clásico



Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.



Que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad



Que porten placas para personas con discapacidad



Que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.



Que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.



Que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación

El Hoy No Circula del 25 de marzo aplicará para los carros con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Por lo que no podrán transitar tanto por las calles de la CDMX como en Edomex.

