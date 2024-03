Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México empezando Semana Santa; hay mala calidad del aire

¡Atención! La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que a las 16:00 horas del sábado 23 de marzo se activó la Fase I de contingencia ambiental en el Valle de México. Justo en el fin de semana en donde comenzaron las vacaciones de Semana Santa, la contaminación vuelve a altos niveles en el centro del país.

Se informó de una concentración máxima de ozono en las estaciones monitoreadas de Atizapán , Cuautitlán y Villa de las Flores, en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México. Todo debido a las temperaturas elevadas, la intensa radiación solar y los pocos vientos en la zona, provocando acumulación de ozono.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

📢#ComunicadoCAMe

Se activa contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.

👉 Evita realizar actividades al aire libre. #CuidaTuSaludhttps://t.co/vOHyEqQtVV pic.twitter.com/yOMVsMjWOG — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 23, 2024

Activan contingencia ambiental al comienzo de Semana Santa

Con la activación de la Fase I de la Contingencia Ambiental por Ozono, la Comisión Ambiental busca proteger a la población y que esta tenga la menor exposición posible al aire contaminado para evitar riesgos en su salud. De igual manera, se invita a no salir para reducir la generación de contaminantes y que la probabilidad de volver a alzar altas concentraciones al día siguiente se reduzcan.

De esta manera, el primer fin de semana de las vacaciones de Semana Santa se vio afectado por la contingencia ambiental. Debido a esto, las autoridades recomiendan:



Evitar actividades de cualquier tipo al aire libre, sobre todo entre las 13:00 y las 19:00 horas.

Suspender las actividades al aire libre que ya estaban organizadas por instituciones públicas o privadas.

Evitar cualquier evento al aire libre, sin importar que sea cultural, deportivo o de espectáculo.

No fumar, sobre todo en espacios cerrados.

Así aplicará el Doble Hoy No Circula este domingo 24 de marzo

Debido a la contingencia ambiental se aplicará el doble No Circula el domingo 24 de marzo, en horario de 5 am a las 10 pm. Aquellos que incumplan con esto serán acreedores a una multa que puede ir de los 2 mil a los 3 mil pesos. Los vehículos que no circulan serán:



Autos de uso particular con holograma de verificación 2. Autos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 2, 4, 6, 8 y 0. Autos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Unidades que no reporten holograma de verificación (vehículos antiguos, nuevos, placas foráneas). Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P a tanques estacionarios.

adn40 Se activa la contingencia ambiental en el Valle de México el 23 de marzo; este es el No Circula para el 24 de marzo

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.