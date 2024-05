Tranquilo, así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 22 de mayo en la CDMX y EdoMex

Por primera vez en varios días, la contaminación ha disminuido en la Ciudad de México y en el Estado de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el Hoy No Circula aplicará con normalidad este miércoles 22 de mayo y serán contados los autos que no podrán salir de clase.

La Ciudad de México (CDMX) registra un índice de contaminantes de 100 puntos por billón (ppb). El aire es aceptable y bueno en la mayoría de las alcaldías de la capital del país, por lo que, hasta ahora, no existe un riesgo de que se active la fase 1 de la Contingencia Ambiental .

Así aplicará el Hoy No Circula el miércoles 22 de mayo

Los vehículos con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 no podrán circular. De igual manera, aquellos con hologramas de verificación 1 y 2 tendrán que quedarse en casa.

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX estableció que el programa del Hoy No Circula aplicará desde las 05:00 am hasta las 22:00 pm. Aplicará para todas las alcaldías de la capital, así como para los 18 municipios conurbados del Estado de México, que son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán , Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec , Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Recuerda que siempre debes estar al pendiente del programa Hoy No Circula , ya que en caso de incumplirlo, las autoridades correspondientes tendrán la facultad de levantar una multa que puede ir desde los 2 mil a los 3 mil pesos. Por si fuera poco, también podrían remitir el vehículo al corralón de ser necesario.

Si tienes dudas de cómo saber si circulas o no, puedes verificarlo en está página oficial del gobierno y llenar los datos correspondientes. Así podrás saber a la perfección los días en que tu auto puede circular o no en la CDMX y el Estado de México.

Consulta diariamente la #CalidadDelAire en las entidades de la #Megalópolis y sigue las recomendaciones para cuidar tu salud😷

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 21, 2024

