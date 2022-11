FES Cuautitlán: Estudiantes decretan paro indefinido

No han pasado ni dos días que los estudiantes de la FES Cuautitlán regresaron a las aulas y jóvenes,y ya varios jóvenes, muchos de ellos encapuchados, volvieron a tomar el plantel este jueves por la tarde.

Alumnos de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, que se encuentra en el Estado de México, tomaron el plantel y decretaron paro indefinido bajo el argumento de que no se cumplieron todos los puntos del pliego petitorio.

Ayer oficialmente los alumnos habían regresado a clases, después de casi un mes de estar paro. Aunque la mayoría de los alumnos no acudió a clase, varios jóvenes acudieron a las aulas con sus libros y mochilas.

“Se atendieron todos los puntos de manera consensuada y las decisiones fueron favorables tomando en cuenta los tiempos de inscripción del semestre 2023-2… Estas decisiones fueron tomadas pensando en el beneficio de toda la comunidad universitaria..”, se lee en el comunicado publicado el 9 de noviembre.

FES Cuautitlán: Piden despido del director

Entre las peticiones se encuentra la destitución del director David Quintanar Guerrero, quien tomó posesión en 2021 y cuyo cargo vence hasta 2025. No obstante, el funcionario no ha dejado de estar en el ojo del huracán, debido a que no ha sabido manejar la crisis de seguridad en el plantel.





Esta no es el único punto del pliego petitorio, sino también que se garantice un transporte seguro para los estudiantes dentro y fuera del plantel; que se valoren las edificaciones, ya que tras los últimos sismos varios se vieron afectados y que las instalaciones funcionen adecuadamente en todas las áreas.

Y es que de acuerdo con varios estudiantes, falta mucho material de trabajo en la FES Cuautitlán debido a la corrupción que hay en la institución, empezando por las autoridades, quienes son acusados por varios estudiantes por tratar de callarlos con mano autoritaria.

