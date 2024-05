¿Mala calidad del aire y mucho smog? Así aplicará el Doble Hoy No Circula este martes 21 de mayo

En el Valle de México la semana pasada se llevó a cabo cuatro días de activación de la fase 1 de contingencia ambiental y por este motivo este lunes 20 de mayo se activará el Hoy No Circula, de acuerdo con las disposiciones de la CAMe.

La Ciudad de México (CDMX) registra un índice de contaminantes de 96 puntos por billón (ppb). En Atizapán de Zaragoza se reporta mala calidad del aire, al igual que Cuautitlán Izcalli.

¿Qué autos aplican en el Hoy No Circula este 21 de mayo?

Tras 5 días de aplicarse el Doble Hoy No Circula, los capitalinos pueden dar un respiro y es que para este 21 de mayo se llevará a cabo el Hoy No Circula para los siguientes carros:



Placa 7 y 8



Holograma 1 y 2



Engomado rosa

Los automóviles exentos durante el Hoy No Circula del 21 de mayo serían aquellos que cuenten con holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos. Por otro lado, cabe señalar que el holograma 2 descansaría este sábado.

El #HoyNoCircula del martes 7 de mayo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 7, 2024

¿Qué pasa con las motos en el Hoy No Circula?

De acuerdo los señalamientos de la CAMe y la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), no se aplican restricciones del programa Hoy No Circula, para las motocicletas, sin embargo, estas se ven afectadas en la fase 2.

Los motociclistas y autos se verían en problemas por la activación de una fase 2 de contingencia. Los vehículos de dos ruedas se contemplan que dejen de circular, al igual que las motos sin placas según se registren altos valores de contaminación.

Para este 21 de mayo no se activó la fase 1 de contingencia ambiental, por lo que entrará en vigor el Hoy No Circula de forma normal, según lo señalado por la CAMe a través de medios oficiales.

Consulta diariamente la #CalidadDelAire de tu entidad y sigue las recomendaciones para cuidar tu salud:

👉Índice AIRE y SALUD https://t.co/yNKApnjCfJ

😷Si hay mala calidad del aire, evita hacer actividades al aire libre entre las 13.00 y 19:00h. pic.twitter.com/u3R01zN58d — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 20, 2024

