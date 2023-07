Que no te multen, así aplicará el Hoy No Circula este miércoles 12 de julio

A fin de que no pagues una multa de más de 2 mil pesos, te contamos qué autos están obligados a descansar este miércoles 12 de julio de 2023, según el programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Afortunadamente, las fuertes rachas de viento que se han presentado en la Ciudad de México (CDMX) y sus alrededores ha provocado que la calidad del aire sea buena y que este programa se desarrolle de manera habitual sin tener que poner en marcha la contingencia o el Doble hoy No Circula.

Quiénes tienen prohibido circular en miércoles

Así, este 12 de julio de 2023 el programa funcionará de manera habitual, de tal forma que los automóviles que no pueden circular son los de engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

El Hoy No Circula del miércoles 12 de julio en la ZMVM aplica para vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.

Eso significa que los exentos son:

* Todos los automóviles de holograma 0 y 00, sin importar la terminación de placa o engomado.

* Autos híbridos y eléctricos.

* Vehículos con placas de discapacidad, antiguo o clásico.

* Motocicletas.

De cuánto es la multa del Hoy No Circula

Hay que considerar que este programa aplica de 05:00 a 22:00 horas, por lo que aquellos conductores que se aventuren a transitar en las calles de la CDMX, sabiendo que no deben, pueden ser detenidos y multados, eso sin contar que su unidad podría ser llevada al corralón .

De acuerdo al Reglamento de Tránsito de la CDMX, la sanción económica por infringir el Hoy No Circula podría oscilar entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización ( UMA ) que equivale a 2 mil 75 y 3 mil 112 pesos.

Revelan calendario de verificación vehicular en el Edomex

