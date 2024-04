Así aplica el Hoy No Circula este 10 de abril por mala calidad del aire

En los últimos meses la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) se ha mostrado muy cambiante, por lo cual muchos ciudadanos se preguntan cómo aplicará el programa Hoy No Circula en sus municipios, así como las medidas de seguridad a tomar en consideración.

Sin embargo, recientemente el Sistema de Monitoreo Atmosférico dio a conocer que la calidad del aire en el Valle de México se mantiene entre aceptable y malo, lo cual no obliga a algún tipo de cambio en las normativas de circulación.

Por ello, a continuación en adn40 te daremos a conocer todos los detalles sobre cómo aplica el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y en el Estado de México este próximo miércoles 10 abril, así como las multas por hacer caso omiso a este reglamento.

A las 17:00 horas, el #ÍndiceAIREYSALUD reporta, en la #CDMX y zona conurbada la #CalidadDelAire es de ACEPTABLE a MALA lo cual indica un riesgo MODERADO a ALTO a la salud. #SIMAT_CDMX — Calidad del Aire (@Aire_CDMX) April 9, 2024

¿Cómo aplica el Hoy No Circula este miércoles 10 de abril?

De acuerdo con el calendario publicado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el Hoy No Circula de este miércoles 10 de abril se mantiene con normalidad, por lo cual serán los autos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, así como los vehículos con holograma 1 y 2, los que no podrán transitar con normalidad.

Estas restricciones aplican en un horario de 5:00 de la mañana, hasta las 10:00 de la noche de la fecha en cuestión, además de que está vigente en todas las alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

En cuanto a las multas por no respetar este programa, las autoridades capitalinas tienen establecido el pago de una multa de entre los 2 mil 171.40 a los 3 mil 257.10 pesos dependiendo el caso de la infracción cometida.

Recuerda que en caso de ser detenido por este tema de movilidad, las autoridades están facultadas en remitir el vehículo al corralón, lugar en el cual se deberá realizar el pago correspondiente de la multa.

Municipios del Edomex en los que aplica el Hoy No Circula

Como bien se mencionó anteriormente, este programa no aplica en todo el Estado de México, por lo cual te contamos cuáles son los municipios en los que sí se debe seguir con el Hoy No Circula.



Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

