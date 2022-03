‘Guau’: CDMX tendrá su primer hotel para perros y gatos abandonados

A fin de reducir la problemática de la población canina y felina en situación de calle, la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX) ha iniciado la construcción del primer hotel para perros y gatos abandonados.

Este proyecto, forma parte de los compromisos establecidos por la alcaldesa de esa demarcación, Sandra Cuevas, y se ha anunciado que el hotel estará ubicado en la colonia Morelos, en la calle Rivero entre Peralvillo y Jesús Carranza.

Lo más destacable es que el hotel de perros y gatos contará con varios servicios como atención veterinaria, estética, esterilización y adopción, por lo que todas las mascotas que lleguen ahí podrán tener una segunda oportunidad para formar parte de una nueva familia que les brinde el amor y cariño que ellos merecen.

México uno de los países con mayor número de perros abandonados

No cabe duda que la población de perros y gatos en situación de calle en México es una grave problemática no solo en cuanto a la salud de los animales, que vagan de un lado a otro sin alimento ni protección ante enfermedades o actos de crueldad, sino para la sociedad en general, ya que al no recibir vacunas o desparasitaciones estos animales se convierten en un riesgo para la salud pública y un foco de infección.

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que en el país hay alrededor de 28 millones de perros, de los cuales cerca del 70 por ciento se encuentran en situación de calle debido a que fueron abandonados o son crías de aquellos viven en la vía pública.

Al respecto, Emmanuel Pedraza, director general de la asociación civil Defensoría Animal , señala que al año, cerca de 500 mil perros y gatos son abandonados en México, muchos de ellos adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín. Lo peor es que esta cifra puede aumentar un 20 por ciento de manera anual.

Primer hotel para perros y gatos abandonados en la CDMX

Esta grave problemática a nivel nacional es la que ha orillado que las autoridades capitalinas hayan optado por crear un hotel para mascotas abandonadas que tenga la intención de rescatar y brindar una mejor calidad de vida para perros y gatos.

Para la alcaldesa Sandra Cuevas este proyecto no solo beneficiará a los animales, pues el recinto también funge como un generador económico para la zona, al impulsar nuevos empleos, ya que los ciudadanos que tengan conocimiento en la atención de perros y gatos podrán ser parte del hotel.

Estos empleos son independientes al de los profesionales en medicina veterinaria quienes se encargarán de todo lo relativo al estado de salud de los animales. Asimismo se ha puntualizado que el servicio será gratuito y de calidad a fin de que los perros y gatos abandonados gocen de una atención integral.

El comunicado de la alcaldía Cuauhtémoc especifica que la construcción del hotel para perros y gatos abandonados, el primero en la CDMX, comenzó el pasado jueves 3 de marzo y se espera que concluya este mismo año.

