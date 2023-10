¿Dónde comprar la flor de cempasúchil en CDMX? Sedema crea mapa para apoyar a productores

Se acerca del Día de Muertos en CDMX, y si todavía no sabes en dónde la flor de cempasúchil para decorar el altar y darles la bienvenida a tus difuntos, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México creó un mapa en el que podrás encontrar a los más de 400 productores que hay en la capital, así que no compres cempasúchil pirata “Made in China” .

¿Dónde comprar flor de cempasúchil en CDMX?

De acuerdo con la Sedema para este 2023, floricultores de los Barrios de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlaxialtemalco, Santiago Tepalcatlalpan y Ejido Tulyehualco produjeron 5 millones 086 mil 220 plantas de cempasúchil, también conocida como cempoalxóchitl.

Las y los capitalinos podrán comprar directamente a productores, quienes ofrecen una variedad de flores de la especie Marigold, Clemolito, Bonanza y Bonanza-Marigold, que iluminarán el camino de los seres queridos que visitarán la Ciudad de México desde el Mictlán.

Mapa de productores de flor de cempasúchil

El mapa de floricultores de la CDMX se puede consultar aquí ; una flor de cempasúchil marca los establecimientos y desplegara los siguientes datos:



Nombre del productor.

Poblado donde se localiza.

Coordenadas de localización.

Teléfono fijo.

Celular.

Producción de flor de cempasúchil en aumento

La Sedema informó que se presentó un aumento del 465% en la producción de la flor de cempasúchil debido al programa Altépetl Bienestar, el cual se ha venido implementando desde el 2019 y cuyo objetivo es preservar el suelo de conservación.

Según datos de la dependencia capitalina, en 2018 se produjeron 664 mil plantas de cempasúchil ; en 2019 fueron 900 mil plantas; en 2020 hubo una producción de 1 millón 200 mil flores; en 2021 fueron 3.5 millones de plantas; en 2022 fueron 5 millones de plantas y en 2023 se produjeron 5 millones 086 mil 220 plantas de cempasúchil.

La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México (Sedeco) y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), estiman que el valor de producción de la flor de cempasúchil en la capital del país “asciende a 65 millones de pesos para las familias rurales”.

CDMX decora sus calles principales con la flor de cempasúchil

Hace unos días, trabajadores de la CDMX colocaron las primeras flores de cempasúchil en diversas vialidades de la CDMX, esto con el inicio del otoño 2023 y en la víspera del Día de Muertos.

Otoño 2023: Llegan las flores de cempasúchil a las calles de la CDMX

La colocación de la flor de cempasúchil en las principales vialidades de la capital ha dejado un lindo paisaje de color naranja, la cual es posible apreciar en estas fechas.

En este sentido, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que en total se cubrirá una superficie de 38.66 kilómetros con esta flor, también conocida como tagete o clavelón de la India.

Previo a la colocación de las plantas, se le da al suelo un tratamiento y se le adiciona abono y tierra negra para hacerlo más fértil. -detalló la SOBSE.

Como parte de las festividades de Día de Muertos, iniciamos con la plantación de 219 mil flores de cempasúchil en los camellones y áreas verdes de las principales avenidas de la capital.#LaCiudadQueLoTieneTodo pic.twitter.com/g5PGj4Krln — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) October 3, 2023

