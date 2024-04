Así operan los estafadores que entregan productos en el Metro CDMX

Lo barato puede salir muy caro a la hora de comprar productos a través de internet, sobre todo en redes sociales, ya que los estafadores tratan de enganchar a las víctimas con precios modestos y a la hora de entregar la venta en puntos públicos como el Metro CDMX estos no aparecen o bien, proporcionan un objeto que no es original o no se trata del acordado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvo a 6 personas que intentaron estafar y robar a un joven en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro , que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, el pasado 27 de abril, después de que se acordara la venta de un celular.

¿Cómo operan los estafadores en las líneas del Metro CDMX?

El joven habría buscado en redes sociales un celular, sin embargo, al momento de la reunión se dio cuenta de que el teléfono no era el que estaba esperando, se trataba de una copia, no del origina, lo que derivó en una riña dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

De un momento a otro el joven se vio rodeado y agredido física y verbalmente por tres hombres y tres mujeres. El alboroto dentro del Metro provocó la movilización de los oficiales de la policía bancaria e industrial de la SSC CDMX, quienes detuvieron a los estafadores.

El joven explicó que se había citado con una de las personas, tras el acuerdo de la venta de un celular de alta gama con un valor de 20 mil pesos y al momento de que le mostraran el móvil, se dio cuenta que era una réplica.

Antes de verse con la persona que le entregaría el celular, el joven había dado un depósito adelantado de poco más de 10 mil pesos. Los detenidos son tres mujeres de 17, 20 y 23 años y tres hombres de 20, 32 y 42 años. Todos fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

¿Cuál ha sido la experiencia de los usuarios al comprar productos en redes sociales?

En un sondeo realizado por adn40, algunos usuarios señalaron que prefieren adquirir los productos en tiendas físicas para evitar fraudes, debido a que existe mucho fraude en redes sociales. Por otra parte, otros señalaron que han tenido buenas experiencias, pero siempre hay que acordar verse en un lugar público y con mucha gente.

Hay desconfianza de que vaya a ser un fraude, a mi hermana sí le pasó al tratar de hacer una compra por Facebook, se citaron en una estación del Metro, el comprador hizo la supuesta transferencia, pero a mi hermana nunca le cayó el depósito.

