Así es como los ciberdelincuentes “secuestran” los celulares

Los delincuentes no se dan por vencidos y ahora “secuestran” los celulares con el objetivo de robar los datos personales de los clientes, sobre todo los financieros para saquear las cuentas bancarias, pero ¿en qué consiste y cómo es su modus operandi?

Cabe mencionar que el secuestro no es físico, sino interno, y se lleva a cabo con la ayuda de un malware que entra al sistema de los celulares cuando las personas caen en el engaño de los criminales.

¿Cuál es el modus operandi para “secuestrar” los celulares?

Los criminales nuevamente utilizan el phishing, que se distingue de un conjunto de técnicas para manipular a las víctimas y ellos mismos realicen acciones que les den acceso a sus datos personales.

Los ciberdelincuentes mandan anzuelos de promociones a través de correos y mensajes, y una vez que hayan caído en la trampa se apoderan por completo del dispositivo de manera remota. Es decir que serán capaces de ver todo lo que haces en tu celular y también hacerlo ellos mismos.

Por lo regular el engaño que utilizan los estafadores comienza través de aplicaciones de préstamos de dinero, las cuales deben de descargar. Cuando los usuarios caen en la trampa y colocan sus datos personas pueden ser víctimas de extorsión y amenazas, inclusive acceden a tus redes sociales y mandan mensajes haciéndose pasar por ti.

Si el celular no recibe tratamiento de manera urgente, los hackers pueden llegar a bloquear la pantalla para que los usuarios no tengan acceso a su celular y ellos no tengan impedimentos a la hora cometer sus propósitos.

Durante este periodo, es más probable que los delincuentes pidan dinero a tus contactos, se metan a tus cuentan bancarias, hagan trámites en tu nombre y afecten tu patrimonio.

